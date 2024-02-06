Взрыв газового баллона в Сочи произошел в соседнем с супермаркетом помещении, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Магнита». В нем располагалась шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал.
Взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал. В настоящее время магазин закрыт, МЧС и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе.
Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания пострадали три человека. Их госпитализировали. По данным ведомства, погибших в результате инцидента нет. Ликвидацией последствий взрыва занимаются 23 человека и восемь единиц техники.
До этого о взрыве в жилом доме сообщили власти Севастополя. Повреждения были зафиксированы на площади порядка 50 кв. м. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами.