Стали известны подробности взрыва в сочинском кафе Пресс-служба «Магнита»: взрыв в Сочи произошел в шашлычной рядом с супермаркетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрыв газового баллона в Сочи произошел в соседнем с супермаркетом помещении, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «Магнита». В нем располагалась шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников магазина не пострадал.

Взрыв газового баллона произошел в соседнем с магазином помещении, где находится шашлычная. Никто из покупателей и сотрудников торговой точки не пострадал. В настоящее время магазин закрыт, МЧС и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что в результате взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания пострадали три человека. Их госпитализировали. По данным ведомства, погибших в результате инцидента нет. Ликвидацией последствий взрыва занимаются 23 человека и восемь единиц техники.

До этого о взрыве в жилом доме сообщили власти Севастополя. Повреждения были зафиксированы на площади порядка 50 кв. м. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами.