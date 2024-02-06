Три человека пострадали во время взрыва в сочинском кафе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека пострадали во время взрыва газовоздушной смеси в пункте быстрого питания в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Они госпитализированы. По данным ведомства, погибших в результате инцидента нет.

В помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания. В результате чего погибших нет, пострадали три человека, детей нет, личности устанавливаются, — говорится в сообщении.

Взрыв произошел в кафе на улице Тимирязева в Центральном районе города. Несущие конструкции здания не повреждены. Ликвидацией последствий занимаются 23 человека и восемь единиц техники.

Также во вторник, 6 февраля, взрыв произошел в жилом доме в Севастополе, на площади порядка 50 кв. м зафиксированы повреждения. По данным местных властей, никто не пострадал. По предварительным данным, взрыв спровоцировал газовый баллон. В результате произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами.

Ранее 58-летний житель Красногвардейского района Крыма получил условный срок за сообщение о «минировании». Суд признал его виновным и назначил ему три года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Мужчина признался, что сделал такое сообщение из хулиганских побуждений.