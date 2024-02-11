Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Элисте Минздрав: жизни пострадавших при взрыве в Элисте ничего не угрожает

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

Жизни двух пострадавших при подрыве неустановленного устройства в помещении Центра по оказанию психологической помощи в Элисте ничего не угрожает, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Калмыкии. Все они находятся в Республиканской больнице имени П. П. Жемчуева.

Один человек скончался на месте происшествия. Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Проводятся необходимые лечебные мероприятия, — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, глава администрации Элисты Шафран Тепшинов проинформировал в своем Telegram-канале о тяжелом состоянии двух пострадавших. По его словам, жителей дома, в котором находился центр, эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17.

Ранее Следком Калмыкии привел данные о возбуждении уголовного дела по факту происшествия в Центре по оказанию психологической помощи в Элисте. Предварительно, мужчина, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием и в ходе конфликта с работником взорвал неизвестное устройство, в результате чего сам погиб.