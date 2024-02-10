СК возбудил уголовное дело после взрыва в центре медиации в Элисте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту происшествия в центре по оказанию психологической помощи в Элисте, сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел вечером 10 февраля, в результате ЧП один человек погиб.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Ю. Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело, — говорится в заявлении.

Ранее СМИ написали о взрыве в элистинском Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который устроил посетитель с пакетом в руках. По версии следствия, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, в результате чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по региону Романом Широбоковым.