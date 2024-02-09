Названы прозвища Сырского, от которых бойцам ВСУ станет плохо Военэксперт Матвийчук заявил, что от прозвищ Сырского бойцам ВСУ станет плохо

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что от прозвищ нового главкома ВСУ Александра Сырского бойцам «станет плохо». Собеседник заявил, что Сырского называют «мастером котлов», «кровавым генералом» и «генералом груз 200».

Если проследить биографию Сырского, то увидим, это и «мастер по котлам», «кровавый генерал», «генерал груз 200», такие у него прозвища, генерал «чего изволите? Бойцам ВСУ станет плохо. С ним связан весь негатив, все поражения ВСУ, начиная с окружения в районе Дебальцево в 2015-м. Сырский — «карманный генерал», смотрит в рот Зеленскому, — добавил Матвийчук.

По его словам, «ничего сверхъестественного на поле боя Сырский не придумает», а ВСУ ждут только новые штурмы, которые приведут к еще большим потерям. Матвийчук не исключил, что новые попытки наступления Сырский предпримет весной 2024-го.

Понимаете, в современных конфликтах уже нет места одному гениальному полководцу, который возьмет и придумает хитрую операцию, и всех победит. Идет коллективная работа генералов, такая команда была у Залужного. Сырскому придется все создавать с нуля, — подытожил Матвийчук.

Ранее агентство Bloomberg писало, что увольнение Залужного с должности главкома ВСУ несет политические риски для президента Зеленского. По словам авторов материала, генерал имел высокую популярность среди населения — более 90%. При этом новый главком Сырский не имеет широкой поддержки на Украине. Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен считает смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми.