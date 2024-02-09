В США назвали серьезные последствия увольнения Залужного для Зеленского Bloomberg: увольнение Залужного несет политические риски для Зеленского

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский

Увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины несет политические риски для президента страны Владимира Зеленского, пишет Bloomberg. По словам авторов материала, генерал имел высокую популярность среди населения — более 90%.

Как подчеркнуло агентство, Зеленский предложил Залужному «остаться в команде», однако не уточнил, какую именно роль будет играть генерал после отставки. При этом отмечается, что новый главком ВСУ Александр Сырский не имеет широкой поддержки на Украине. Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен считает смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми.

Его назначение — рискованный шаг Зеленского, — заявил О’Брайен.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее назвал причины увольнения Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, Зеленский принял такое решение из-за необходимости пересмотра тактики ведения боевых действий и недопущения стагнации на линии фронта. Подоляк также добавил, что после смены руководящего состава ВСУ планируется найти новые решения, которые «позволят удержать и развивать инициативу».