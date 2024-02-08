В Киеве раскрыли четыре причины увольнения Залужного Подоляк: Зеленский уволил Залужного из-за необходимости смены тактики на фронте

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Валерий Залужный

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал четыре причины увольнения Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как написал он в Telegram-канале, решение главы государства Владимира Зеленского, в частности, было обусловлено необходимостью пересмотреть тактику ведения боевых действий и не допустить стагнации на линии фронта.

Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая главнокомандующего. Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения <...>, — написал Подоляк.

По его словам, после смены руководящего состава ВСУ планируется найти новые решения, которые «позволят удержать и развивать инициативу». Кроме этого, как подчеркнул Подоляк, необходимо запустить реформы управленческих принципов в армии Украины.

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее заявил, что Залужного, место которого занял генерал-полковник Александр Сырский, уважают украинские солдаты и его увольнение вызовет упадок настроений в армии. При этом журналист сравнил бывшего главкома ВСУ с крысой, сбежавшей с тонущего корабля. Руденко также подчеркнул, что за два года специальной военной операции Залужный стал «понятен как враг» для российской армии.