В Госдуме рассказали, как Сырский уничтожал население Донбасса Депутат Госдумы Журавлев: столкнувшись с ополченцами, войска Сырского бежали

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский (в центре)

Боевая практика нового главкома ВСУ Александра Сырского связана с уничтожением мирного населения Донбасса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, столкнувшись с более-менее серьезным сопротивлением, войска Сырского бежали.

Вся его боевая практика вообще-то связана с уничтожением мирного населения Донбасса. Столкнувшись с более-менее серьезным сопротивлением, войска этого генерала бежали куда глаза глядят. Так это было тогда в Дебальцево. То же самое повторилось во время СВО под Соледаром и Артемовском, где Сырский командовал частями ВСУ, — рассказал депутат.

По словам Журавлева, нельзя говорить, что Сырский смог получить в свое время советский военный опыт, поскольку до распада СССР командовал только взводом, который не участвовал в боевых действиях.

Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей, заявил ранее NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. Как отметил представитель Кремля, СВО продолжится до полного достижения целей.