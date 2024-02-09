В Кремле высказались об отставке Залужного Песков: отставка Залужного не изменит ход спецоперации

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Увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначение на его должность генерал-полковника Александра Сырского не изменят ход специальной военной операции России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, СВО продолжится до полного достижения целей.

Мы не думаем, что это фактор, который может изменить ход специальной военной операции. Она будет продолжаться до достижения целей, — отметил Песков.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что президент Украины уволил Залужного, поскольку тот начал «играть в свою игру». Он не исключил, что генерал стал слишком самостоятельной фигурой, которая способна «стукнуть кулаком по столу». Как подчеркнул Матвийчук, просто настал момент, когда оба руководителя «не уместились в одном гнезде».

Ранее сообщалось, что отставка Залужного может нести политические риски для Зеленского. Западные СМИ подчеркнули, что украинский генерал имеет высокую популярность среди населения. Профессор стратегических исследований шотландского Университета Сент-Эндрюс Филлипс О’Брайен назвал смены в руководстве украинской армии очень противоречивыми.