«Начал свою игру»: военэксперт раскрыл причину увольнения Залужного Военэксперт Матвийчук: Зеленскому не понравилась самостоятельность Залужного

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/GlobalLook Press

Валерий Залужный

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, так как последний начал «играть в свою игру». Собеседник не исключил, что Залужный стал слишком самостоятельной фигурой, способной «стукнуть кулаком по столу», из-за чего оба руководителя «не помещались в гнезде».

Залужный был самостоятельным. Когда Зеленский стал президентом Украины, ему понадобился генерал, разбирающийся в военной науке. По мере взросления Зеленского как лидера, взрослел и Залужный. Настал момент, когда они в одном гнезде не могли уместиться. Поэтому Зеленский выкинул Залужного, так как последний сам себя сделал и начал вести свою игру, — добавил Матвийчук.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее назвал причины увольнения Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. По его словам, Владимир Зеленский принял такое решение из-за необходимости пересмотра тактики ведения боевых действий и недопущения стагнации на линии фронта. Подоляк также добавил, что после смены руководящего состава ВСУ планируется найти новые решения, которые «позволят удержать и развивать инициативу».

Военный корреспондент Андрей Руденко ранее заявил, что Залужного, место которого занял генерал-полковник Александр Сырский, уважают украинские солдаты и его увольнение вызовет упадок настроений в армии. При этом журналист сравнил бывшего главкома ВСУ с крысой, сбежавшей с тонущего корабля. Руденко также подчеркнул, что за два года специальной военной операции Залужный стал «понятен как враг» для российской армии.