«Просто крыса»: военкор назвал плюсы и минусы отставки Залужного Военкор Руденко: отставка Залужного приведет к моральному упадку в ВСУ

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Валерий Залужный

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уважают украинские солдаты, и его отставка приведет к упадку настроений среди военных, заявил военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале. При этом он сравнил генерала с крысой, которая сбежала с тонущего корабля.

Также военкор отметил, что за два года Залужный стал для российской армии «понятен как враг»: его шаги были прямолинейны и очень часто туповаты. С другой стороны, несмотря на все проколы на поле боя, его уважают в ВСУ.

Взять сейчас на себя командование ВСУ — это все равно что встать за штурвал корабля с огромной пробоиной. А как известно, капитан всегда тонет вместе со своим кораблем. Так что ждем назначения самоубийцы на этот пост, ведь именно этому человеку вначале придется уничтожить и так разорванную армию Киева, а затем и ответить за это, — считает Руденко.

По его словам, Залужный «просто крыса, сбежавшая с тонущего корабля». Правда, он может еще и заменить действующего украинского лидера Владимира Зеленского в случае проигрыша того на президентских выборах, подчеркнул военкор.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Он также поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за «все достижения и победы».

Новым главнокомандующим ВСУ назначен генерал-полковник Александр Сырский, ранее командующий Сухопутными войсками. Об этом Владимир Зеленский объявил в своих соцсетях.