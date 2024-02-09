Вассерман объяснил, почему Сырского назначили главкомом ВСУ Вассерман: Сырский стал главкомом ВСУ, безоговорочно выполняя указания властей

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Александр Сырский

Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Сырский в итоге добился [того], что сейчас Украина из-за больших потерь располагает значительно меньшими возможностями подготовки новых войск, чем раньше. Он очень хорошо соответствует современному пониманию термина «эффективный менеджер». То есть это человек, готовый ради сегодняшнего красивого отчета пожертвовать будущим вверенной ему «компании», — сказал депутат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Зеленский уволил Залужного, поскольку тот начал «играть в свою игру». Он не исключил, что генерал стал слишком самостоятельной фигурой, которая способна «стукнуть кулаком по столу».