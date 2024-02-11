Будет ли война между Израилем и Египтом? Почему обостряется ситуация

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Египет может приостановить действие Кэмп-Дэвидских мирных соглашений 1978 года, если Израиль организует наступление на город Рафах, сообщает издание Associated Press со ссылкой на источники. Будет ли военный конфликт между двумя странами?

Что известно про Кэмп-Дэвидские соглашения

Израиль и Египет вели пять войн до подписания Кэмп-Дэвидских соглашений — мирного договора, который был заключен при посредничестве экс-президента США Джимми Картера в конце 1970-х годов.

В частности, документ содержит положения, регулирующие размещение сил по обе стороны границы. Благодаря ему Египет получил обратно Синайский полуостров, оккупированный Израилем в 1967 году. После заключения мирного договора стороны установили дипломатические отношения.

Почему Египет готов приостановить действие мирного договора

По данным Associated Press, египетские власти будут готовы временно прекратить действие мирных соглашений, если Израиль начнет наступление на город Рафах на границе Египта и сектора Газа.

«Египет грозится временно прекратить мирный договор с Израилем, если израильские войска отправят в густонаселенный город Рафах на границе Египта и сектора Газа <...>, заявили в воскресенье два представителя египетских властей и западный дипломат», — говорится в публикации.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри накануне заявил, что наземное наступление Израиля на Рафах будет иметь «катастрофические последствия», потому что целью Израиля в конечном итоге является вытеснение палестинцев с их земли.

Отмечается, что такие заявления начали звучать в Каире после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC пообещал, что израильские войска разгромят остающиеся у ХАМАС батальоны в Рафахе, который, по словам Нетаньяху, стал «последним бастионом» группировки.

Также газета Jerusalem Post сообщала, что министр обороны Израиля Йоав Галант обещал, что следующей целью израильских солдат станет город Рафах. До сих пор военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале назвал грядущее наступление Израиля «массовой бойней».

«Египет уже дал понять, что разорвет мирный договор с Израилем при нападении на Филадельфийский коридор, но при этом не пропустит палестинских беженцев на свою территорию. Выглядит как сценарий массовой бойни», — предсказал он.

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Как на Западе реагируют на конфликт в секторе Газа

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в своих социальных сетях заявил, что обеспокоен решением Израиля начать наступление на город Рафах на юге сектора Газа.

«Глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе — в этом районе укрывается более половины населения Газы», — написал британский политик.

Он подчеркнул, что приоритетом должна быть немедленная пауза в боевых действиях для доставки помощи и освобождения заложников.

Заместитель советника американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США ошиблись и реагировали неправильно на ход конфликта в секторе Газа, который обострился 7 октября прошлого года.

«Мы очень хорошо осознаем, что у нас есть ошибки в ходе реагирования на этот кризис с 7 октября. Мы оставили очень разрушительное впечатление, основанное на совершенно неадекватном публичном отчете о том, насколько президент, администрация и страна ценят жизни палестинцев. И это началось, честно говоря, довольно рано в конфликте», — сказал он.

Напомним, что Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС. После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

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