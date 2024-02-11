Екатерина Мизулина: кто такая, личная жизнь, связь с SHAMAN, скандалы

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина — глава Лиги безопасного интернета, которая обрела популярность благодаря множеству инициированных разбирательств в отношении публичных персон и звезд российского шоу-бизнеса. Что о ней известно, есть ли муж и дети, какие у нее отношения с певцом SHAMAN?

Что известно о Мизулиной

Екатерина Мизулина — дочь экс-сенатора Елены Мизулиной. Родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле. В 2008 году вместе с делегацией российских спортсменов и чиновников отправилась в Пекин на Олимпийские игры в качестве переводчика. Она помогала политикам, консультируя их на темы корректного общения со СМИ. В 2010 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2015 году занялась волонтерской деятельностью и перешла на работу в «Фонд Святителя Василия Великого». Его основал бизнесмен Константин Малофеев. В конце 2017 года она была назначена директором Ассоциации участников рынка интернет-индустрии Лига безопасного интернета.

29 января Европейский союз расширил список персональных санкций и ввел ограничения, в частности, против Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной.

Она не комментирует свою личную жизнь, а в социальных сетях публикует только рабочую информацию. Неизвестно, есть ли у Мизулиной муж и дети.

Какие отношения у Мизулиной с артистом SHAMAN

Первые слухи о близких отношениях главы Лиги безопасного интернета и певца SHAMAN (Ярослав Дронов) появились летом 2023 года, когда Мизулина опубликовала в своих социальных сетях совместные фото.

Она признавалась, что слушает только песни Дронова и гимн России.

«Многие вопросы, которые задаются в интервью, повторяются и превращаются в зазубренное стихотворение. Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я SHAMAN и гимн России! Больше ничего не слушаю», — заявила она.

SHAMAN в беседе с NEWS.ru подтвердил, что состоит в хороших отношениях с Мизулиной, но слухи о романе комментировать не стал.

«Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», — подчеркнул певец.

Авторам слухов о романе между ним и Мизулиной SHAMAN посоветовал «фантазировать дальше», а также сообщил, что подарил общественнице букет цветов. Вместе с тем он отметил, что цветы презентовал «не только ей».

Известно, что Мизулина также посетила концерт артиста в Екатеринбурге, который прошел 4 февраля, сообщал Telegram-канал «НеМалахов».

«Екатерина Мизулина пришла на концерт певца SHAMAN в Екатеринбурге. Красавица-блондинка подпевала под каждую песню. Екатерина встретилась с артистом за кулисами и примерила его куртку. Активистка, не скрывая восторга, танцевала», — говорилось в публикации.

Фото: Александра Баландина/ТАСС Екатерина Мизулина и певец SHAMAN поздравляют пациентов детской больницы

Что за истории с Мизулиной, Милохиным и Кридом

В апреле 2023 года общественный деятель в своем Telegram-канале сообщила, что аккаунты певца Егора Крида и популярного российского блогера Вячеслава Леонтьева (Buster) были заблокированы на сервисе Twitch.

«Егор Крид, Buster, и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — объяснила она.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Крид подал иск о защите чести и достоинства против Екатерины Мизулиной.

Также в 2023 году она предлагала отправить Даню Милохина в ряды Вооруженных сил России, узнав, что он вернулся в страну. После этого артист уехал за границу.

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. <...> Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию», — говорила Мизулина.

Что за скандал с Мизулиной и студентами КФУ

9 февраля глава Лиги безопасного интернета выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что в ходе беседы десятки молодых людей якобы встали со своих мест и покинули зал. Однако в КФУ эти данные опровергли.

В ходе конференции Мизулина также поспорила с одним из студентов на тему работы ее организации. Молодой человек заявил, что многие уезжают из России именно «из-за доносов».

«Сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно из-за того, что вновь начинается история с доносами!» — сказал он.

Мизулина в ответ на это попросила студента оперировать фактами и объяснила, как устроена работа ее организации. Она отметила, что в Лигу безопасного интернета может вступить любой гражданин. По ее словам, всю необходимую информацию общественники передают в полицию, а далее в суд, который назначает экспертизу, только после этого решается вопрос о штрафах.

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