Почему студенты КФУ массово ушли с лекции Мизулиной, какие были споры

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Студенты Казанского федерального университета (КФУ) массово покинули зал, не дождавшись окончания встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Почему это произошло и какие последствия?

Что произошло на лекции Мизулиной в КФУ

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина 9 февраля выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. В какой-то момент десятки учеников встали со своих мест и ушли с конференции. Произошедшее было записано на видео.

На опубликованных кадрах можно наблюдать, что Мизулина, увидев массовый уход студентов, подозвала к себе мужчину, стоявшего с ней на сцене, и что-то прошептала ему на ухо. После этого глава Лиги безопасного интернета продолжила отвечать на вопрос студентки.

Что известно о споре Мизулиной со студентом на лекции

Один из учащихся казанского вуза вступил с Екатериной Мизулиной в диалог на тему уехавших россиян и упрекнул за деятельность организации.

«Многие граждане покинули страну ровно из-за того, что начинается история с доносами вновь», — отметил студент.

Он также напомнил о «законе Мизулиной», который вносила в Госдуму фракция «Новые люди». Проект предлагает отправлять на 100 часов обязательных работ доносчиков, которые ради медийной выгоды пишут заявления в правоохранительные органы.

Сама Мизулина, дискутируя с молодым человеком на сцене, попросила его оперировать фактами и объяснила, как устроена работа ее организации. Она отметила, что в Лигу безопасного интернета может вступить любой гражданин. По ее словам, всю необходимую информацию общественники передают в полицию, а далее в суд, который назначает экспертизу, только после этого решается вопрос о штрафах.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Какими последствиями для студента обернулся спор с Мизулиной

Студент Казанского федерального университета по имени Аркадий, вступивший в спор с Мизулиной, сообщил «Газете.Ru», что после лекции не получал замечаний или угроз об отчислении от руководства вуза или кого-либо еще.

«После дебатов мне не угрожали [отчислением]. Да и вряд ли это на самом деле возможно, учитывая общественную поддержку. Я бы сказал, что в рамках «дебатов», у которых нет точного регламента, где у меня забрали микрофон, где я был в конкурентах не только у Мизулиной, но и у двух ребят, которых вытащили на сцену, я держался достойно. Трудно судить, кто победил. Это же скорее не история работы по изменению убеждений соперника. Здесь ни я, ни Екатерина Михайловна ничего друг другу не докажем, — рассказал студент.

Он также обратил внимание, что в результате спора не изменил своего мнения о Екатерине Мизулиной и деятельности ее организации.

«Про мое же отношение к главе Лиги безопасного интернета скажу так: я не считаю, что все ее поступки являются правильными. Моя позиция не изменилась в ходе спора», — пояснил учащийся.

Что сказала Мизулина о лекции в КФУ

Руководитель Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале сообщила, что дебаты между студентами на встречах — это традиция. По ее словам, пресса часто распространяет фейки про подобные мероприятия.

«Открытый микрофон, яркие вопросы, дискуссии — это традиция на всех моих встречах со студентами. Этот специальный формат используется уже более полугода. Забавно видеть, что на это только сейчас обратили внимание», — написала она.

Екатерина Мизулина уточнила, что на встрече со студентами Казанского федерального университета в зале было 1,6 тысячи человек, а также представители 28 СМИ.

«В ряде каналов распространяется фейк о том, что в ходе моей встречи сегодня в Казани студенты скандировали „Татарстан“ вместо „Россия“. Это полный бред. Сначала скандировали очень громко и ярко „Россия“, следом — „Татарстан“, дальше — „КФУ“», — отметила Мизулина.

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