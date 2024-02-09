«Покидают страну безвозвратно»: студент упрекнул Мизулину Студент из Татарстана раскритиковал деятельность Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Студент Казанского федерального университета упрекнул главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в ее деятельности по жалобам на правонарушения в Сети, передает Telegram-канал RusNews. Мизулина, дискутируя с молодым человеком на сцене, попросила его оперировать фактами. Она также объяснила, как устроена работа ее организации: граждане пишут обращения, их перенаправляют в полицию.

Сотни тысяч россиян покидают страну безвозвратно из-за того, что начинается история с доносами вновь! <...> Многие граждане покинули страну ровно из-за того, что начинается история с доносами вновь, — заявил студент.

Многие в зале его поддержали. В какой-то момент учащиеся начали скандировать: «Татарстан! Татарстан!», а затем стали покидать зал еще до конца встречи.

6 февраля Мизулина вступила в дискуссию с учащимися Уральского федерального университета (УрФУ). Тогда студент Иван Доронин заявил, что цензура в РФ запрещена. Он также неосторожно высказался о солдатах-срочниках, за что получил предупреждение.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доносительство всегда было и остается плохим явлением, но открытая критика процессов — это хорошо. До этого экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию».