«Доносительство — плохо, критика — хорошо»: Песков о возмущении жалобами Песков высказался против доносов и за открытую критику

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Дмитрий Песков

Доносительство всегда было и остается плохим явлением, но открытая критика процессов — это хорошо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. До этого экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию».

Доносительство — это плохо, критика — это хорошо. Вы помните слова президента о критике, что критика — это необходимый элемент для того, чтобы понимать, что не так. Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом, тех или иных процессов, — это хорошо, а доносительство — это было и есть, и будет плохо, — сказал Песков.

По его словам, Кремль не фиксирует громкие случаи доносов, потому что это не совсем его прерогатива. Песков добавил, что не знает о массовости такого явления и при этом не в курсе, чтобы где-то его приветствовали.

Авксентьева, анонсировав законопроект «о наказании для серийных доносчиков», напомнила о случаях, когда люди жаловались на желто-синие лавочки и женские косички, а затем — на детские сады и футбольные команды с радугой в символике. По ее словам, известные деятели культуры при ней возмущались трудностями в работе, потому что некоторым россиянам «везде мерещится пропаганда чуждого и провокация».

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