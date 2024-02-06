SHAMAN и Мизулина: в каких состоят отношениях, есть ли между ними роман

Фото: Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям/ТАСС

Екатерина Мизулина и певец SHAMAN

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина встретилась с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов) за кулисами его концерта в Екатеринбурге. Что известно об их отношениях?

Что известно о слухах про роман SHAMAN и Мизулиной

Слухи о тесных отношениях SHAMAN с Екатериной Мизулиной появились после того, как глава Лиги безопасного интернета в июне прошлого года опубликовала в социальных сетях их совместные снимки. Позднее они начали вместе появляться на мероприятиях, а в День народного единства вдвоем вышли на сцену, исполнив гимн России. Общественный деятель признавалась, что слушает только песни Дронова.

«Многие вопросы, которые задаются в интервью, повторяются и превращаются в зазубренное стихотворение. Какую музыку вы слушаете? Да слушаю я SHAMAN и гимн России! Больше ничего не слушаю», — уточнила Екатерина Мизулина.

Она в личном блоге регулярно подмечает патриотизм артиста, а в январе показала букет цветов, который получила от SHAMAN.

«Ярослав меня поздравляет с включением в санкционный список. Настоящие весенние цветы», — записала видео Мизулина после того, как 29 января попала под санкции ЕС.

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Что произошло на концерте SHAMAN в Екатеринбурге

SHAMAN 4 февраля выступил в Екатеринбурге. Его концерт посетила Екатерина Мизулина. По окончании мероприятия она встретилась с артистом за кулисами.

«Екатерина Мизулина пришла на концерт певца SHAMAN в Екатеринбурге. Красавица-блондинка подпевала под каждую песню. Екатерина встретилась с артистом за кулисами и примерила его куртку. Активистка, не скрывая восторга, танцевала», — уточнил Telegram-канал «НеМалахов».

Как сообщает Telegram-канал SHOT, выступление SHAMAN, которое посетила глава Лиги безопасного интернета, могло быть сорвано из-за поступившего в полицию сообщения о минировании зала.

«Шоу артиста было запланировано на воскресенье. Зрителей в зал начали пускать в пять вечера, начало выступления SHAMAN ожидалось в 19:00. Но в начале восьмого поступил подозрительный звонок. Аноним с туркменского номера заявил, что якобы заминировал площадку. Полицейские оперативно осмотрели площадку и территорию вокруг нее, но никаких взрывчатых устройств не нашли, эвакуация зрителей не потребовалась», — говорится в сообщении канала.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что SHAMAN говорит об отношениях с Мизулиной

Певец SHAMAN в беседе с NEWS.ru рассказал о том, что у него прекрасные отношения с Екатериной Мизулиной. При этом исполнитель оставил без комментариев слухи о возможном романе у них.

«Мы прекрасно общаемся [с Екатериной Мизулиной], это можно видеть по видео, которые совместно публикуем. И все», — уверяет артист.

Авторам слухов о якобы романтических отношениях между ним и Мизулиной SHAMAN посоветовал «фантазировать дальше», а комментируя подаренный букет, отметил, что цветы презентовал «не только ей».

Что известно о личной жизни SHAMAN

Первый раз артист женился на учительнице по вокалу Марии Рощупкиной. В браке родилась дочь Варвара. В 2016 году они развелись. Исполнитель рассказывал, что они с женой расстались на дружеской ноте.

В 2017 году SHAMAN женился во второй раз. Его избранницей стала топ-менеджер Елена Мартынова, которая старше певца на 14 лет.

«Она была рядом в самые тяжелые моменты, когда у меня ничего не получалось, я был никем. Лена любит меня и обладает колоссальной силой воли. Уже добившись высот в своей профессии, она ждала, терпела и верила целых пять лет, пока у меня что-то получится», — делился музыкант.

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