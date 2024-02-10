КФУ отрицает массовый уход студентов со встречи с Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

В Казанском федеральном университете (КФУ) опровергли сообщения о том, что студенты массово покинули встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Представитель вуза подчеркнул, что всего лекцию посетили более тысячи человек, передает РИА Новости.

Время начала и окончания мероприятия было заранее проанонсировано. Несколько студентов действительно покинули зал УНИКСа после окончания основной части мероприятия, что абсолютно никак не сказалось на настроении гостей и слушателей, а также на наполняемости зала, — сказал собеседник агентства.

По его словам, освободившиеся места сразу же заняли другие студенты. О высокой наполняемости зала, отметил он, также свидетельствует столпотворение после встречи: студенты около полутора часов продолжали фотографироваться и брать автографы у главы Лиги безопасного интернета.

Сама Мизулина в своем Telegram-канале пояснила, что студенты начали выходить из зала, когда поняли, что фотосессия с ней будет в другом месте. В доказательство слов она опубликовала кадры с фотоколла. Мизулина высказала мнение, что ложную информацию распространили СМИ-иноагенты.

Ранее Telegram-канал RusNews опубликовал видео, на котором студенты Казанского федерального университета массово покидают зал, не дождавшись окончания встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. На кадрах десятки молодых людей уходят с конференции, хотя выступление общественника еще не закончилось.

На этой же лекции студент КФУ упрекнул Мизулину в ее деятельности по жалобам на правонарушения в Сети. Многие в зале его поддержали. Мизулина в ответ объяснила, как устроена работа ее организации: граждане пишут обращения, их перенаправляют в полицию.