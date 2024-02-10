Студенты КФУ массово ушли с лекции Мизулиной

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Студенты Казанского федерального университета массово покинули зал, не дождавшись окончания встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале RusNews. На кадрах видно, что десятки молодых людей уходят с конференции, хотя выступление активистки еще не закончилось.

Судя по видео, Мизулина, увидев массовый уход студентов, подозвала к себе мужчину, стоявшего с ней на сцене, и что-то прошептала на ухо. После этого глава Лиги безопасного интернета продолжила отвечать на вопрос студентки.

Ранее на этой же лекции студент КФУ упрекнул Мизулину в ее деятельности по жалобам на правонарушения в Сети. Многие в зале его поддержали. Мизулина, дискутируя с молодым человеком на сцене, попросила его оперировать фактами. Она также объяснила, как устроена работа ее организации: граждане пишут обращения, их перенаправляют в полицию.

В этот же день Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что неизвестные изменили в интернет-энциклопедии Wikipedia значение слова «донос», указав, что это любое сообщение Екатерины Мизулиной. Позже это дополнение было удалено.

До этого Мизулина вступала в дискуссию с учащимися Уральского федерального университета (УрФУ). Тогда студент Иван Доронин напомнил, что цензура в РФ запрещена. Он также неосторожно высказался о солдатах-срочниках, за что получил предупреждение.