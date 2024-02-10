Путин напомнил о задачах дипломатов в гибридной войне Путин: в условиях гибридной войны перед МИД стоят непростые задачи

В условиях развязанной против России гибридной войны перед Министерством иностранных дел РФ стоят непростые задачи, заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении с Днем дипломатического работника. Глава государства отметил, что российская дипломатия призвана способствовать консолидации мирового большинства для построения справедливого многополярного миропорядка.

В современных геополитических реалиях, в условиях развязанной против нас гибридной войны, попыток коллективного Запада добиться изоляции России и подорвать ее безопасность, перед Министерством иностранных дел стоят весьма непростые и ответственные задачи, — говорится в тексте поздравления.

Среди приоритетов российской внешней политики Путин обозначил развитие сотрудничества с СНГ, наращивание интеграции по линии ЕАЭС, упрочение связей в ОДКБ и Союзном государстве. Также глава государства подчеркнул востребованность работы по поддержке соотечественников за рубежом ради сплочения Русского мира и противодействию попыткам фальсификации истории.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что без России невозможно решение «горящих международных проблем». По его словам, Москву просят активно посредничать в их урегулировании. Поэтому, отметил он, РФ продолжит доносить правду и предлагать справедливые решения, пользуясь возможностями ооновской площадки.