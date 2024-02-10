«Невозможно без России»: Небензя о решении «горящих мировых проблем» Небензя: Россию активно просят о посредничестве в решении мировых проблем

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Василий Небензя

Решение «горящих международных проблем» невозможно без России, заявил ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, Москву просят активно посредничать в их урегулировании.

Нас просят продолжить играть активную посредническую роль в решении всех горящих международных проблем. Для всех очевидно, что их невозможно урегулировать без России. Поэтому мы продолжим доносить слово правды, предлагать справедливые решения, пользуясь теми возможностями, которые предоставляет ооновская площадка, — заявил Небензя.

Он добавил, что визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Йорк по случаю заседаний Совета Безопасности ООН всегда является событием, которое имеет широкий резонанс. Небензя подчеркнул, что российского дипломата ждут журналисты, коллеги по ООН и руководство всемирной организации.

По словам постпреда, на двусторонние встречи с Лавровым «выстраиваются очереди». При этом в графике двух-трехдневного визита министра в США нет и пяти свободных минут. Небензя заявил, что для всех коллег Лаврова это возможность получить российскую позицию по всем «животрепещущим» вопросам международной повестки.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что страны Запада считают Украину собственной колонией, которую при необходимости можно принести в жертву. По его мнению, в ходе конфликта Киеву не оставляют выбора, требуя сражаться «до последнего украинца».