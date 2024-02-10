«Обреченная на гибель колония»: в МИД РФ раскрыли роль Украины для Запада Галузин назвал Украину обреченной на гибель колонией Запада

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Страны Запада считают Украину собственной колонией, которую при необходимости можно принести в жертву, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его мнению, в ходе конфликта Киеву не оставляют выбора, требуя сражаться «до последнего украинца».

Если говорить об Украине, то достаточно вспомнить, что в апреле 2022 года, когда появилась перспектива заключения мирного соглашения с Россией, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон примчался в Киев, запретил Зеленскому продолжать переговоры с Москвой и приказал воевать «до победного конца». По сути, Украине указали на ее место. Для англосаксов она — колония, и должна, если потребуется, погибнуть, обслуживая их интересы, — отметил дипломат.

Также Галузин прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, сказавшего, что 2024 год станет переломным для Украины. Замглавы МИД РФ считает такие слова отражением «колониальной манеры» Лондона выступать в качестве «вершителя судеб стран и народов».

В середине января Грант Шэппс предположил, что наступивший 2024 год определит судьбу Украины. Министр отметил, что почти половина населения планеты будет участвовать в выборах, поэтому этот год станет самым великим для демократии за всю историю. Он добавил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, поскольку украинский конфликт является экзистенциальным для Британии.

Также в ходе интервью ТАСС Михаил Галузин говорил, что США и Евросоюз остаются глухи к призывам России по урегулированию украинского кризиса, такая позиция толкает их народ в пропасть. По его словам, единственной целью Запада является нанесение России стратегического поражения.