«Решится судьба страны»: в Британии назвали 2024 год решающим для Украины Министр обороны Британии назвал 2024 год определяющим судьбу Украины

Фото: IMAGO/Paulius Peleckis/Global Look Press

Владимир Зеленский

Наступивший 2024 год определит судьбу Украины, заявил глава Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс во время выступления в особняке Ланкастер-хаус. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, почти половина населения планеты будет участвовать в выборах, поэтому этот год станет самым великим для демократии за всю историю.

2024 год должен стать переломным моментом. Для Украины это будет год, когда решится судьба страны. Для мира это будет самый великий год для демократии в истории, поскольку почти половина населения мира будет участвовать в выборах, — заявил Шэппс.

Министр отметил, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву, поскольку украинский конфликт является экзистенциальным для Британии. Он также подчеркнул, что с 2014 года в общей сложности королевство обучило более 60 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Помимо этого, по словам Шэппса, в декабре прошлого года Британия создала новую морскую коалицию с Норвегией для защиты морского фланга Украины.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин ранее заявил, что Пекин готов содействовать урегулированию конфликта между Россией и Украиной, объединив усилия с мировым сообществом. По его словам, КНР будет играть конструктивную роль в этом процессе и поддерживать контакты со всеми заинтересованными сторонами.