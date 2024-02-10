Российский дипломат предостерег Запад от самоубийственного поведения Галузин: глухота США и ЕС к призывам РФ по Украине толкает их народ в пропасть

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США и Евросоюз остаются глухи к призывам России по урегулированию украинского кризиса, такая позиция толкает их народ в пропасть, заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, единственной целью Запада является нанесение России стратегического поражения.

Россия постоянно призывает Запад одуматься и прекратить накачивать киевский режим оружием. <...> Однако, власти в Европе и США, к сожалению, глухи к нашим словам. <...> Их политика подчинена единственной цели — нанесению России «стратегического поражения». И ради этого Запад готов слепо жертвовать интересами своих стран и народов, подталкивая их к краю пропасти, — сказал дипломат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что главным условием для начала переговоров по украинскому конфликту должно стать полное выполнение Киевом и коллективным Западом требований президента РФ Владимира Путина. Он считает, что только таким образом можно избежать нарушения возможных договоренностей.

В свою очередь военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков указывал, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону некоторые оценили как «предтечу переговоров», однако Москва от них никогда не отказывалась. При этом он усомнился в договороспособности Украины и Запада.