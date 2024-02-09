Кадыров назвал условие для начала переговоров с Украиной Кадыров: для начала переговоров Украина должна выполнить все требования Путина

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Главным условием для начала переговоров по украинскому конфликту должно стать полное выполнение Киевом и коллективным Западом требований президента РФ Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, только таким образом можно избежать нарушения возможных договоренностей.

Наши противники продемонстрировали весь спектр своего лицемерия, и верить одной лишь подписи на документе отныне нельзя. Если и будут переговоры, то украинской хунте и Западу нужно будет сначала на деле, а не на бумаге, доказать, что им в этот раз можно доверять. Никаких условий, мирных соглашений или договоренностей. Только полное выполнение требований нашего президента Владимира Владимировича Путина, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни сказал, что население региона поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку. Руководитель республики отметил, что в новейшей истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина.

Также стало известно, что Владимир Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ об этом появился на официальном портале правовой информации. В документе указано, что орден вручен за укрепление российской государственности.