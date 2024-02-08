Путин наградил Кадырова орденом Путин наградил Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ об этом появился на официальном портале правовой информации. В документе сообщается, что орден вручен за укрепление российской государственности.

Наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Кадырова Рамзана Ахматовича за большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики, — говорится в документе.

Кроме того, председатель парламента Чечни Магомед Даудов удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Президент оценил его большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

До этого глава Чечни сказал, что население региона поддерживает решение Путина участвовать в президентских выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку.

Руководитель республики отметил, что в новейшей истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров добавил, что, как и прежде, чеченский народ будет выполнять любые приказы во благо России.