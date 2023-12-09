Кадыров впервые высказался о планах Путина участвовать в выборах президента Кадыров: чеченский народ поддерживает решение Путина участвовать в выборах

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Рамзан Кадыров

Население Чечни поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым, написал глава республики Рамзан Кадыров в своем Тelegram-канале. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку.

Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым, — написал Кадыров.

Руководитель республики отметил, что в новейшей истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров добавил, что, как и прежде, чеченский народ будет выполнять любые приказы во благо России.

8 декабря Путин заявил, что принял решение участвовать в выборах президента. Это случилось после церемонии награждения медалями «Золотая Звезда» в ходе неформального общения с участниками.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что де-факто предвыборная кампания Путина уже стартовала, но юридически он пока не зарегистрирован как кандидат. Еще предстоит выполнить ряд формальностей, пояснил представитель Кремля.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что 16 декабря состоится большое собрание группы избирателей по выдвижению Путина. Перед этим Песков сообщал, что 17 декабря также может состояться съезд «Единой России», на котором ожидается выступление Путина.