Объявлена дата большого собрания для выдвижения Путина Турчак: собрание избирателей для выдвижения Путина пройдет 16 декабря

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Владимир Путин

Собрание большой группы избирателей для выдвижения президента РФ Владимира Путина пройдет 16 декабря, сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. По его словам, которые приводит ТАСС, ведется работа по формированию группы избирателей.

В соответствии с законодательством нам необходимо создать группу избирателей, которая [должна] собраться уже в большую группу и принять все необходимые решения по проведению избирательной кампании Владимира Владимировича. Группе избирателей необходимо зарегистрироваться в ЦИК, организовать сбор подписей, — сказал Турчак.

8 декабря в ходе церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Путин впервые заявил о своем решении выдвинуться на пятый срок. Глава государства сообщил об этом в беседе с Героем ДНР Артемом Жогой.

После заявления Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что де-факто предвыборная кампания действующего главы государства уже стартовала, но де-юре он пока еще не зарегистрирован в качестве кандидата. Для этого нужно выполнить все формальности и подать необходимые документы, вся информация по поводу кампании, штаба и других нюансов будет появляться по мере принятия соответствующих решений президентом, отметил Песков.