Песков ответил на вопрос об участии Путина в съезде «Единой России» Песков: Путин примет участие в съезде «Единой России» 17 декабря

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин примет участие в съезде «Единой России», который запланирован на 17 декабря, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, все нюансы предвыборной кампании Путина еще предстоит определить.

Мы ожидаем, что Путин примет участие в этом съезде, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что разговор Путина с Героем ДНР Артемом Жогой, которому он сообщил о намерениях участвовать в грядущих выборах, не был заготовкой. По его словам, предвыборная кампания главы государства де-факто началась, но де-юре ему сначала надо зарегистрироваться.

Путин после вручения участникам специальной военной операции орденов «Золотая звезда» в Георгиевском зале Кремля сообщил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2024 году. Жога попросил главу государства пойти на выборы. Остальные присутствующие присоединились к просьбе, и он согласился.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объяснила, что Владимир Путин выдвигает кандидатуру на очередные выборы главы государства исходя из интересов страны и россиян. По ее словам, российский лидер никогда не избегал ответственных решений и не станет этого делать в будущем.