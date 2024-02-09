Военкор усомнился в договороспособности Украины и Запада Сладков: Украина и Запад не сдержали ни одного обещания в отношениях с Москвой

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону некоторые оценили как «предтечу переговоров», пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Однако, напомнил он, Москва от них никогда не отказывалась. При этом он усомнился, в договороспособности Украины и Запада.

Назовите сами себе хотя бы один пример, приведите для себя, когда Украина и Запад сдержали свои обещания в новейшей истории наших отношений, начиная с 1991 года. Майдан — обманули, Минские соглашения — обманули, — пишет Сладков.

Опубликованное интервью вызвало повышенный интерес западных журналистов к главе российского государства. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, издания и телеканалы из США и стран Евросоюза прислали Кремлю десятки запросов с просьбой организовать интервью. Он уточнил, что запросы приходили от крупнейших СМИ в мире. Однако, отметил Песков, в настоящее время такая организация невозможна.

Перед этим Песков ответил на вопрос, присылал ли перед беседой вопросы американский журналист Такер Карлсон. По его словам, Кремль никогда заранее не собирает вопросы, которые корреспонденты планируют задать президенту во время интервью.