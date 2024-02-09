Западные СМИ прислали десятки запросов на интервью с Путиным Песков: издания из США и ЕС прислали десятки запросов на интервью с Путиным

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Издания и телеканалы из США и стран Евросоюза прислали Кремлю десятки запросов с просьбой организовать интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Предполагается, что повышенный интерес западных журналистов к главе российского государства связан с интервью, которое он дал Такеру Карлсону. По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, в настоящее время организация новых интервью невозможна.

Мы, кстати говоря, наверное, за последние три-четыре дня получили несколько десятков обращений об интервью с президентом Путиным от зарубежных СМИ, — рассказал он.

Песков уточнил, что запросы приходили от крупнейших СМИ в мире. Они поступали из США, Франции, Италии, Австрии, а также Австралии. При этом он не стал приводить примеры конкретных изданий и телеканалов, попросивших организовать интервью. По словам Пескова, пока устроить новое интервью невозможно «по понятным причинам», однако в Кремле учтут все пожелания и предложения.

Пресс-секретарь президента России ранее заявил, что все вопрос, заданные Такером Карлсоном в ходе интервью, не были согласованы с Кремлем. Он подчеркнул, что все вопросы, которые задают журналисты различных изданий президенту, не проходят через эту процедуру.