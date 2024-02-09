В Кремле заявили, что Карлсон не согласовывал вопросы Путину Песков заявил, что Кремль заранее не знал о вопросах Карлсона Путину

Фото: kremlin.ru

Кремль никогда заранее не собирает вопросы, которые корреспонденты планируют задать президенту России Владимиру Путину во время интервью, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос, присылал ли заранее вопросы американский журналист Такер Карлсон.

Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Карлсон взял интервью у Путина и опубликовал его на своем сайте. Интервью в соцсети Twitter (X) набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.

Путин после выхода беседы с Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети Twitter (X). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера составило 1,37 млн. При этом социальная сеть на территории РФ заблокирована.

В свою очередь американский предпринимать и миллиардер Илон Маск в социальной сети Twitter (X) сделал еще один репост опубликованного интервью. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 млн человек.