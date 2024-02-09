Такер Карлсон взял интервью у Путина: что сказал президент про СВО, Украину

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Владимир Путин, Такер Карлсон

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина и опубликовал его на своем сайте. NEWS.ru собрал самые важные и яркие заявления главы государства про специальную военную операцию, Украину, США и на другие темы.

Что сказал Путин про Украину

В происходящем в настоящее время конфликте на Украине наблюдаются элементы гражданской войны, заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что украинцы до настоящего времени ощущают себя русскими. Кроме того, глава государства сказал, что Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них — денацификация, а это значит запрет всяческих неонацистских движений.

При этом Россия и Украина рано или поздно договорятся, отношения между народами все равно восстановятся, выразил уверенность Владимир Путин. Однако на это, по мнению главы государства, потребуется много времени.

«Эта бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы, все это... Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — сказал Путин.

Какая власть сейчас у украинцев по мнению Путина

Президент России назвал действующую власть на Украине ущербной.

«Мы в России считаем, что все, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на остававшиеся со времен СССР экономические связи РФ и Украины.

«Все президенты, которые приходили к власти на Украине, опирались на электорат, так или иначе хорошо относившийся к России. Это юго-восток Украины, это большое количество людей. И „перебить“ этот электорат, относившийся позитивно к России, было очень сложно. Там у каждого второго-третьего какие-то связи с Россией были всегда», — подчеркнул Путин.

Глава РФ напомнил, что подсчет издержек от разрыва связей остановил процесс евроинтеграции Украины в 2013–2014 годах.

«Мы к этому всегда относились очень лояльно. Но, когда прочитали этот договор об ассоциации [Украины и ЕС], выяснилось, что для нас это проблема, потому что у нас с Украиной зона свободной торговли, открытые таможенные границы, а Украина должна была по этой ассоциации открыть свои границы перед Европой», — сказал российский лидер.

По его словам, экс-президент Украины Виктор Янукович тогда посчитал, сколько Киев получит и сколько потеряет, и объявил о решение взять время на размышления.

«Как только он сказал, начались деструктивные действия у оппозиции, поддержанные Западом, и все дошло до „майдана“ и до госпереворота», — указал Путин.

От какой ошибки Путин предостерегал Байдена

Также Владимир Путин заявил, что предупреждал американского лидера Джо Байдена об опасности финансирования Украины еще до начала СВО. По словам главы российского государства, его американский коллега совершил ошибку исторического масштаба.

«Я, кстати, ему тогда говорил — не буду в детали вдаваться, никогда этого не делаю, — но я ему тогда сказал: я считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что там происходит, на Украине, отталкивая Россию», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что конфликт на Украине закончится в течение нескольких недель, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву. После этого, по словам Путина, «можно договариваться о каких-то условиях».

Кто взорвал «Северные потоки» по мнению Путина

Кроме того, Путин считает, что диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» осуществили спецслужбы Соединенных Штатов. Президент России сказал, что его удивляет молчание ФРГ в ситуации с этими диверсиями. При этом Москва готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», однако Берлин ее не открывает, подчеркнул Путин.

В интервью Карлсону в ответ на вопрос о том, кто взорвал газопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». Когда журналист сказал, что у него есть алиби, глава РФ уточнил: «У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет».

«Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать. Потому что заинтересованных может быть много, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все. Вот эти два компонента должны быть соединены: кто заинтересован, и кто может», — указал российский лидер.

Читайте также:

В США раскрыли, что грозит Карлсону за интервью с Путиным

Опубликованы шутки и мемы о визите Такера Карлсона в Москву

Опубликован список уважающих Россию иностранных журналистов