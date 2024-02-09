Интервью Карлсону принесло Путину популярность в американском Twitter Путин после интервью Карлсону вошел в тренды просмотров соцсети Х в США

Фото: Kremlin.ru

Такер Карлосон и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном вошел в актуальные тренды в американском сегменте соцсети Twitter (X). По последним данным, число постов с упоминанием российского лидера составило 1,37 млн.

Такер Карлсон также попал в тренды Twitter, но уже в России. Число постов с его упоминанием в российском сегменте соцсети превысило 600 тысяч. При этом соцсеть в РФ заблокирована.

Пресс-служба Кремля ранее опубликовала интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Помимо видеозаписи без наложенной озвучки на английском языке, на сайте размещена полная расшифровка интервью. Видеозапись доступна на личном сайте журналиста, на его YouTube-канале и на его странице в социальной сети Twitter (X), однако там речь президента России полностью переведена на английский для удобства аудитории.

До этого стало известно, что в Twitter (X) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало более 50 млн просмотров. При этом 155 тысяч человек сделали репосты, а отметку «нравится» поставили свыше 474 тысяч человек. Одни из крупнейших телеканалов США — Fox News и CNN — проигнорировали интервью главы российского государства и уделили большее внимание расследованию дела президента США Джо Байдена о нарушениях правил хранения секретных документов.