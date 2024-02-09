Число просмотров интервью Путина превысило 50 миллионов Интервью Путина Карлсону в Twitter набрало 50 млн просмотров

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 49 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превышает 155 тысяч, отметку «нравится» поставили уже более 474 тысяч человек. В YouTube видео посмотрели более 1,38 млн человек.

Ранее сообщалось, что интервью набрало 20 млн просмотров. Эта цифра была достигнута менее чем за два часа с момента появления видеозаписи в открытом доступе. На тот момент число репостов превышало 87 тысяч, отметку «нравится» поставили 252 тысячи человек.

Между тем телеканалы Fox News и CNN почти проигнорировали интервью президента РФ, уделив вместо него внимание делу Джо Байдена о нарушениях правил хранения секретных документов. Телеканал CNN показал в эфире небольшой фрагмент интервью, но сделал это без звука. Телеканал Fox News, на котором ранее работал Карлсон, его интервью с российским лидером проигнорировал полностью.

В свою очередь Такер Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итогам интервью с Путиным. В нем он называет главу российского государства «несомненно» умным человеком. Также журналист оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы российского государства о предпосылках кризиса вокруг Украины. В то же время журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса.