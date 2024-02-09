Fox News и CNN сделали вид, что не заметили интервью Путина Карлсону Fox News и CNN не упоминали интервью Путина Карлсону в эфирах

Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Такер Карлсон

Телеканалы Fox News и CNN в США вместо нашумевшего интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону обсуждают дело Джо Байдена о нарушениях правил хранения секретных документов. На это обратило внимание РИА Новости. При этом интервью Путина за два часа посмотрели более 20 млн пользователей.

Телеканал CNN все-таки показал в эфире небольшой фрагмент интервью, но сделал это без звука. Причем журналистка канала Кларисса Уорд в этот момент жаловалась на то, что ее просьба о встрече с Путиным удовлетворена не была. Телеканал Fox News, на котором ранее работал Карлсон, его интервью с российским лидером проигнорировал полностью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил зашкаливающий интерес к интервью Путина по всему миру. Он допустил, что стенограмму разговора будут читать и анализировать еще не один день. По его словам, Москве важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением российского лидера. Песков также объяснил, что Карлсона выбрали для проведения интервью из-за его позиции, которая контрастно отличается от позиции традиционных англо-саксонских СМИ.