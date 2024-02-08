Песков высказался о резонансе, который вызвал приезд Карлсона в Россию Песков: интервью Карлсона с Путиным вызвало резонанс в США и России

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Президент РФ Владимир Путин, Такер Карлсон

Приезд американского журналиста Такера Карлсона в Россию за интервью с президентом Владимиром Путиным вызвал зашкаливающий резонанс как в Америке, так и в РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москве важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением российского лидера, передает ТАСС.

Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире знакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства, — пояснил он.

Как считает Песков, интервью Путина будут читать и анализировать не один день. При этом представитель Кремля уверен, что бывший ведущий Fox News не нуждается в защите со стороны РФ и может сам за себя постоять.

Ранее стало известно, что американский журналист уже покинул Россию. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала его за интервью с Путиным, назвав полезным идиотом. В ответ член Совфеда Сергей Цеков сравнил ее реакцию с поведением украинского депутата Ирины Фарион, позволявшую себе русофобские высказывания.

Интервью с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск на ресурсах Карлсона. Позже Кремль представит на своем сайте расшифровку и видео разговора Путина с журналистом.