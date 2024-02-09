Карлсон опубликовал реакцию на интервью с Путиным Такер Карлсон после интервью назвал Путина умным человек

Такер Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итога интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В нем американский журналист называет главу российского государства «несомненно» умным человеком.

Он умен. В этом нет никаких сомнений, — сказал Карлсон.

Он отметил, что Путин не часто дает интервью и в связи с этим ему не так просто «объясниться». При этом Карлсон оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы российского государства о предпосылках кризиса вокруг Украины, а также заявил о том, что «надо быть безумными, чтобы считать, что Россия уступит Крым».

В то же время журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса. В этой связи он предположил, что глава государства не стал бы так говорить, если бы он действительно так не думал.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в социальной сети Twitter (X). Менее чем за час видео набрало 10 млн просмотров и 165 тысяч положительных оценок.

В анонсе перед интервью Карлсон заявил: он берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине. Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также Карлсон признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.