«Агент Кремля»: Карлсон может не вернуться в США после интервью с Путиным

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Президент РФ Владимир Путин, Такер Карлсон

Американский телеведущий Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Сроки публикации определит сам американец, но, по данным The Wall Street Journal, оно выйдет уже 8 февраля. По словам Карлсона, интервью с Путиным позволит американцам узнать, что на самом деле происходит в РФ и на Украине. При этом в США его уже начали называть предателем и призывают даже закрыть журналисту въезд в страну. Что ждет Карлсона на родине и дадут ли ему туда вернуться — в материале NEWS.ru.

Зачем Карлсон взял интервью у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин 6 февраля дал интервью Такеру Карлсону. Сроки его публикации будет определять сам журналист. По данным источников The Wall Street Journal, интервью выйдет 8 февраля.

Сам Карлсон в своем видеообращении, вышедшем вечером 6 февраля, заявил: он берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине. Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также журналист заявил о желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского, «чьи предыдущие интервью в американской прессе — не журналистика, а пропаганда».

Впервые о прибытии Такера Карлсона в столицу России стало известно 3 февраля. На следующий день его заметили за завтраком в одном из московских отелей, тогда с ним смогли побеседовать корреспонденты. Отвечая на вопросы, телеведущий высказал мнение, что в России «все очень хорошо», и назвал Москву красивым городом.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин

Как на приезд Карлсона в Москву отреагировали на Западе

Билл Браудер, исполнительный директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, заявил, что Карлсон «либо совершенный глупец, либо сознательный злодей». Бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, которого Такер часто высмеивал в своих передачах, назвал журналиста предателем. Экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол вовсе предложил временно запретить ему въезд в Америку.

Блогер Янг Чонг сообщал, что Такер может пострадать, поскольку некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции. На это отреагировал американский миллиардер Илон Маск. «Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Бизнесмен также не поддержал призывы закрыть Карлсону въезд в США. Кроме того, как рассказывал сам журналист, Маск пообещал ему не блокировать интервью в соцсети X.

Британское СМИ The Spectator сравнило визит Такера Карлсона в Москву с посещением в 1934 году американским журналистом Уильямом Херстом Берлина, где тот взял интервью у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. В публикации говорится о том, что журналисты выполняли и выполняют свою работу качественно. По мнению автора статьи, считать Карлсона пропагандистом Кремля — абсурдно.

Поддержала телеведущего и член палаты представителей Марджори Тейлор Грин. По ее словам, именно правдивый взгляд журналиста на актуальные политические события, включая украинский конфликт, так сильно раздражает сторонников президента США Джо Байдена.

Что говорят об интервью в России

Беседа Карлсона с Путиным станет первым интервью российского президента американскому журналисту с начала СВО, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. По его словам, именно поэтому оно вызвало такой интерес.

«Это интервью с Владимиром Путиным вызывает огромный интерес и за пределами России, и прежде всего в западном мире, где очень многие не согласны с нынешней политикой США и их союзников», — добавил Пушков. Как отметил сенатор, дело в том, что Карлсон «является крупным оппозиционным обозревателем в США, которые играют определяющую роль в поддержке Украины и от которых во многом зависит дальнейшее развитие событий».

«Интервью президента России, выложенное на американской интернет-платформе, пробьет большую брешь в той сплошной информационной стене, которую воздвигли власти США и стран ЕС перед информацией и оценками из России. По всем этим весьма весомым причинам интервью, как только оно появится, станет всемирной сенсацией. Собственно, уже стало, даже еще не появившись», — сказал Пушков.

Если Карлсону после интервью с Путиным закроют въезд в США, властям страны придется демонтировать статую Свободы, что точно не понравится американским гражданам, заявила NEWS.ru заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. «Хотя, по сути, вся их политика уже давно основана на фейках и обмане своих граждан и всего мира. Сокрытие правды, равно как и преступные санкции, — это путь в любом случае бесперспективный», — сказала она.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Такер Карлсон

Что ждет Карлсона в США

Предложивший закрыть Карлсону въезд в США Билл Кристол является представителем неоконсерваторов, которые считают журналиста предателем, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. «Это один из самых жестких американских ястребов. Он был создателем амбициозного проекта под названием „Новый американский век“, суть которого заключалась в сохранении американского лидерства всеми доступными средствами. Он и другие „ястребы“ рассматривают Карлсона как изменника Родины и кремлевского агента», — отметил Блохин.

По его мнению, это интервью «поднимет популярность Такера Карлсона, будут миллионы просмотров». Карлсона уже увольняли с Fox News, предположительно, за политическую позицию, но, несмотря на это, «все равно в Штатах будут на него давить», считает эксперт. «Случаи прессинга журналистов в американской истории уже были. Например, это касается опубликовавшего скандальные документы Пентагона о вьетнамской войне Нила Шиэна, дошло до судебных разбирательств. Но пока нельзя однозначно сказать, закроют Такеру Карлсону въезд в США или нет», — сказал Блохин.

Интервью Карлсона с Путиным по последствиям, возможно, будет сопоставимо с разоблачениями Эдварда Сноудена, заявил журналистам лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, это создаст угрозу американцу и самым безопасным местом для него будет Россия. «Правда во все времена была очень мощным оружием, особенно в разгар информационной войны. И заказчики травли Карлсона прекрасно понимают, какой эффект может вызвать интервью с российским президентом, когда оно без купюр и цензуры попадет на глаза зрителям на Западе», — сказал депутат.

Он отметил, что Карлсон — «парень смелый, хочет делать интервью с Зеленским». «Но подозреваю, что после общения с Владимиром Путиным ему будет небезопасно приезжать в Киев или возвращаться в США. Мы знаем, как это бывает: внезапные претензии налоговой службы, сексуальный скандал или случайное ДТП. Думаю, в полной безопасности в такое время он может быть только в России. И я бы советовал журналисту всерьез задуматься об этом», — сказал парламентарий.

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