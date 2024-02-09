Просмотры интервью Путина Карлсону побили все рекорды Интервью Путина Карлсону набрало 10 млн просмотров за 51 минуту в Twitter

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону набрало 10 млн просмотров на странице журналиста в социальной сети Twitter (X). Такие показатели были достигнуты за 51 минуту с момента публикации. Таким образом тема интервью вышла в топы социальной сети и побила рекорды.

При этом отметку «нравится» поставили 165 тысяч пользователей.

В своем видеообращении Карлсон заявил, что берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине. Происходящие бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также журналист признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что интервью Карлсона с Путиным вряд ли повлияет на решение Конгресса США поддерживать Киев. А обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци испугался последствий выхода интервью.