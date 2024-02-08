В США озадачились стратегией Путина из-за решения дать интервью Карлсону Обозреватель MSNBC Фиглюцци: Путин знает о результате интервью Карлсону

Фото: ТАСС/Kremlin.ru

Владимир Путин

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци испугался последствий выхода интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, если российский лидер согласился на беседу, то он знает, каким будет ее результат.

Мы знаем некоторые вещи. Мы знаем, что Владимир Путин уже почти четыре года не давал интервью «легитимным» западным журналистам. Он делает что-то с определенной целью и стратегией. Поэтому мы можем заключить, что он знает, какой здесь будет исход, — утверждает он.

Фиглюцци напомнил, что Путин в прошлом являлся офицером КГБ. Сам обозреватель ранее работал помощником директора по контрразведке ФБР.

Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Путиным на 9 февраля. В его Instagram (деятельность в РФ запрещена) указано, что видео появится в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск).

В своем видеообращении, вышедшем 6 февраля, журналист заявил, что берет интервью у Путина, поскольку американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине. Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также Карлсон признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости интервью Путина Карлсону. Так он ответил на вопрос, беспокоится ли Белый дом из-за предстоящей публикации.