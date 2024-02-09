В США оценили влияние интервью Карлсона с Путиным на поддержку Украины Кирби опроверг влияние интервью с Путиным на поддержку Киева

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным вряд ли повлияет на решение Конгресса США поддерживать Киев, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Так он ответил на вопрос журналистов про обеспокоенность властей из-за интервью.

Мы убеждены, что на Капитолийском холме существует крепкая двухпартийная поддержка Украины, — подчеркнул Кирби.

Он объяснил, что президент США Джо Байден после встреч с лидерами партий уверен, что даже республиканцы вне зависимости от содержания беседы Такера Карлсона и Владимира Путина решительно поддержат Киев. Кирби выразил уверенность, что «одно единственное интервью» не сможет переубедить американский народ.

И я думаю, что любому, кто посмотрит это интервью — я его не видел, — что бы там ни говорилось, нужно убедиться, что вы понимаете, что слушаете Владимира Путина. И не стоит принимать за чистую монету все, что он скажет, — заявил представитель Белого дома.

Ранее Кирби уже заявлял, что в интервью Путина Карлсону нет никакой необходимости, и беспокойства оно у Белого дома не вызывает. При этом обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци ранее испугался последствий выхода интервью Карлсона с Путиным.