Трансляции Московского зоопарка посмотрели более 1 млн пользователей

Трансляции из вольеров с животными в Московском зоопарке посмотрели более 1 млн пользователей, сообщает RT. Проект с прямыми эфирами запустили в 2024 году.

С момента запуска проекта трансляции посмотрели более 1 млн уникальных пользователей. Среди главных любимцев зрителей — панды, манул Тимофей, капибары, амурский тигр Степан и азиатские львы, — рассказали в пресс-службе организации.

Трансляции доступны не только жителям столицы. В зоопарке рассказали, что наблюдать за жизнью животных могут из Санкт-Петербурга, Нижегородской, Тверской и Свердловской областей, зрители из Татарстана и других регионов России.

Ранее сообщалось, что любимой игрушкой панды Катюши в Московском зоопарке стал зеленый куб-мяч с отверстиями. Она отметила, что, несмотря на теплую весеннюю погоду, наличие снега и яркое солнце, Катюша предпочитает проводить большую часть времени не на улице, а во внутренних вольерах павильона.