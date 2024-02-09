Число просмотров интервью Путина удвоилось за два часа Интервью Путина Карлсону в Twitter набрало 20 млн просмотров за два часа

Фото: Tucker Carlson Network/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в социальной сети Twitter (X), набрало 20 млн просмотров. Эта цифра была достигнута менее чем за два часа с момента появления видеозаписи в открытом доступе.

Число репостов превышает 87 тысяч, отметку «нравится» поставили 252 тысячи человек. Кроме того, на видеохостинге YouTube интервью посмотрели более 182 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что за 51 минут с момента публикации число просмотров интервью Путина достигло 10 млн. При этом отметку «нравится» поставили 165 тысяч пользователей.

В свою очередь Такер Карлсон опубликовал новый видеоролик, записанный по итогам интервью с Путиным. В нем он называет главу российского государства «несомненно» умным человеком. Также журналист оценил «чрезвычайно дельный» ответ главы российского государства о предпосылках кризиса вокруг Украины. В то же время журналиста удивило заявление Путина о готовности к мирному урегулированию украинского кризиса.