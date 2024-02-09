Кремль опубликовал полный текст интервью Путина Карлсону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Пресс-служба Кремля опубликовала интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Помимо видеозаписи без наложенной озвучки на английском языке, на сайте также была размещена полная расшифровка интервью. Отмечается, что видеозапись также доступна на личном сайте журналиста, на его YouTube-канале, а также на его странице в социальной сети Twitter (X), однако там речь президента России полностью переведена на английский для удобства аудитории.

Владимир Путин ответил на вопросы Такера Карлсона — журналиста, основателя видеоплатформы Tucker Carlson Network, — заявили в пресс-службе Кремля.

Текстовая версия интервью президента России была опубликована в 07:00 по московскому времени. Она размещена на сайте Кремля в разделе «Выступления и стенограммы».

Как сообщалось ранее, интервью Владимира Путина Такеру Карлсону набрало более 50 млн просмотров в социальной сети Twitter (X). При этом 155 тысяч человек сделали репосты, а отметку «нравится» поставили свыше 474 тысяч человек. Одни из крупнейших телеканалов США — Fox News и CNN — проигнорировали интервью главы российского государства и уделили большее внимание расследованию дела президента США Джо Байдена о нарушениях правил хранения секретных документов.