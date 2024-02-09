Маск снова попиарил интервью Путина Карлсону Илон Маск сделал второй репост интервью Путина Карлсону

Американский предпринимать и миллиардер Илон Маск сделал еще один репост в социальной сети Twitter (X) интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. Он также написал, что беседу можно посмотреть с помощью Apple TV. На страницу Маска в Twitter (X) подписаны 172 миллиона человек.

Видео интервью за восемь часов набрало более 64 млн просмотров. При этом не менее 30 млн человек увидели ролик благодаря репосту Маска. Количество постов в Twitter (X) с упоминанием беседы российского лидера с журналистом из США превысило 1,3 млн.