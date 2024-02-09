Мизулину добавили к определению слова «донос» в Wikipedia «Осторожно, новости»: Мизулину добавили к определению слова «донос» в Wikipedia

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что неизвестные изменили в интернет-энциклопедии Wikipedia значение слова «донос», указав, что это любое сообщение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. На момент написания новости этот текст был удален.

Донос — в старом русском праве — сообщение властям о преступлении. Любое сообщение Екатерины Мизулиной, — приводит канал отредактированное определение.

Ранее студент Казанского федерального университета упрекнул Екатерину Мизулину в ее деятельности по жалобам на правонарушения в Сети. Мизулина, дискутируя с молодым человеком на сцене, попросила его оперировать фактами. Она также объяснила, как устроена работа ее организации: граждане пишут обращения, их перенаправляют в полицию.

До этого стало известно, что жители Новосибирска массово подписывают петицию, авторы которой призвали закрыть общественную организацию «Союз отцов». Недовольство горожан вызвал тот факт, что Союз отцов неоднократно выступал с призывами отказаться не только от различных культурных мероприятий, но и закрыть ряд учреждений, а также писал доносы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что доносительство всегда было и остается плохим явлением, но открытая критика процессов — это хорошо. До этого экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию».