Магнитные бури сегодня, 10 февраля: что будет завтра, сила, кто в опасности

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Пик геомагнитных ударов 10 февраля 2024 года придется с 06:00 до 12:00 по московскому времени, говорится на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Какой они будут мощности, ждать ли магнитную бурю 11 февраля?

Что известно о магнитной буре 10 февраля

Накануне на Солнце была зафиксирована мощнейшая вспышка, которая длилась на протяжении получаса и была признана одной из самых мощных за последние пять лет. По словам специалистов, на Солнце продолжаются послевспышечные процессы, регистрируются мощные потоки излучения из области вспышки.

Согласно прогнозам ученых, в субботу в первой половине дня сила геоударов достигнет отметки в три балла — признака небольшой магнитной бури. Позднее интенсивность геоударов ослабнет до двух баллов, магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

В лаборатории солнечной астрономии оценивают риск магнитной бури в 10%. Вероятность магнитного шторма — 1%.

Что известно о магнитной буре 11 февраля

В воскресенье, 11 февраля, ожидается благоприятная обстановка. Колебания магнитного поля на протяжении всего дня не превысят отметки в 2 балла, которая обозначает небольшие возмущения.

Согласно последним данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, магнитная буря средней мощности до конца февраля ожидается 26 и 27 числа. В эти дни сила геоударов достигнет отметки в три балла.

Магнитная Буря уровня G1 обрушится на Землю 3 марта. При этом опасности для подавляющего большинства населения планеты это явление не принесет.

«Подобные возмущения не оказывают негативного воздействия на работу электрических сетей и электроники. Как правило, они не ощущаются людьми. Только очень впечатлительные могут почувствовать недомогание после получения информации о магнитной буре. Возможны незначительные колебания в электросети и северные сияния. По словам биологов, такую магнитную бурю почувствуют мигрирующие животные», — отметили специалисты.

Как магнитные бури влияют на здоровье людей

Врач-кардиолог Юрий Конев в интервью NEWS.ru сообщил, что во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия.

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«Первое, что нужно сделать, — это выпить больше воды. Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови, и, соответственно, повышается артериальное давление», — советует медик.

Защититься от влияния магнитных бурь также помогут успокаивающие средства, в том числе травяные чаи, ароматерапия и расслабляющий массаж, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Невролог Александр Евдокимов в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что магнитные бури оказывают наибольшее влияние на новорожденных, людей пожилого возраста, гипертоников и гипотоников.

«Если человек плохо ест, не соблюдает режим сна, находится в стрессовом состоянии — все это способствует общему снижению сопротивляемости организма. Если такие проблемы уже существуют, они обостряются, поэтому магнитные бури оказывают еще большее негативное влияние. Я советую не перенапрягать организм и заняться любимым делом, чтобы нервная система была в балансе», — отметил Евдокимов.

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