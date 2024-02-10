Потеплеет до +18: какая погода ждет россиян с 12 по 18 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На смену сильным морозам в Москве придет оттепель, на юге Сибири будет наблюдаться противоположная ситуация. На Северном Кавказе и на юге европейской части России ожидается почти апрельская температура, а на северо-западе — холода. Какая погода будет в стране на неделе с 12 по 18 февраля, NEWS.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Какая погода будет в Москве

В понедельник после «суперхолодных» выходных теплые воздушные массы с востока принесут в столичный регион резкое повышение температуры. 12 февраля ожидается минус 7–9 градусов ночью, а днем от +1 до −2. Также выпадут осадки в виде снега и мокрого снега, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

По его словам, в первую половину дня вторника, 13 февраля, снег усилится, а температура и ночью, и днем будет находиться в диапазоне от −1 до −6 градусов. В День святого Валентина, 14 февраля, ночью ожидается минус 3–8, днем — минус 1–6. Температурный фон будет выше нормы примерно на полтора-два градуса. Также в среду прогнозируется снег.

«Будет мягкая погода без сильного ветра. Это приближение весны», — отметил Роман Вильфанд.

В четверг, 15 февраля, также ожидается умеренно теплая погода. В дневные часы температура приблизится к нулевой отметке. Но, как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, с пятницы начнется возвращение морозов. В ночные часы будет около −10, в дневные — около −5.

Какая температура воздуха будет в Санкт-Петербурге и СЗФО

Как отмечает Роман Вильфанд, Северную столицу так же, как и Москву, в выходные, 10 и 11 февраля, накроет «очень холодная погода», с ночными температурами около 20 градусов мороза и около минус 10–12 днем. Затем начнется небольшое повышение.

С понедельника ночные температуры прогнозируются около 15 градусов мороза, дневные — минус 7–11. Ожидается северный ветер. Местами в Ленинградской области возможен снег. По прогнозам Вильфанда, в середине недели ожидается небольшое повышение температуры и усиление осадков.

Весь Северо-западный федеральный округ, за исключением Псковской и Новгородской областей, будет во власти сильных холодов с 13 февраля, отмечает научный руководитель Гидрометцентра. До среды температура будет на 8–12 градусов ниже нормы, а в Архангельской области — на 15 градусов.

«В Мурманской области ожидается до 27 градусов мороза, в Архангельской — минус 25–33, в Ненецком автономном округе — минус 27–33, в Карелии — минус 20–27, в Коми — минус 30–35», — прогнозирует Роман Вильфанд.

Также морозы ожидаются на севере Приволжского федерального округа — в Нижегородской, Кировской областях и в Пермском крае. В начале недели там будет минус 16–21, а затем похолодает до 25 градусов мороза. На юге ПФО ожидается более теплая погода: в дневные часы понедельника и вторника — минус 2–7, но со среды похолодает до минус 7–12.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Где в России будет теплее всего

В южной части Европейской России, как отмечает Роман Вильфанд, ожидается «очень теплая погода». По его словам, там уже 8 февраля были побиты температурные рекорды. Например, в Астрахани столбики термометров показывали — 14,7 градуса тепла (предыдущий рекорд для этой даты был 11,1 градуса), в Элисте — 12,7 (предыдущий рекорд — 10,3), в Нальчике — 17,8, во Владикавказе — 19,7, в Назрани — 20,5 и в Грозном — 21,8.

«Это связано с переносом очень теплых воздушных масс с Атлантики. Атлантические циклоны переваливают через Урал и приносят тепло на юг Западной Сибири. В связи с изменением климата такие процессы отмечаются все чаще», — объяснил эту тенденцию научный руководитель Гидрометцентра.

В Краснодарском крае в первой половине недели дневные температуры достигнут 15–18 градусов тепла, ночами в континентальной части региона будет от +1 до +4, а в причерноморских районах — от +6 до +9.

В республиках Северного Кавказа также ожидается теплая погода. В начале недели прогнозируется около 15 градусов тепла в дневные часы, впоследствии — 10–13. Осадков при этом не ожидается, так как регион находится под действием антициклона.

Где в России будет холоднее всего

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе будет очень холодно, предупреждает Роман Вильфанд. В этих регионах ожидается минус 30–35 градусов ночью, а в дневные часы — минус 25–30.

В центре и на юге Уральского федерального округа также не жарко. В ночные часы с понедельника в Свердловской, Челябинской и Курганской областях прогнозируется минус 21–26 градусов, к середине недели — до минус 23–28. Дневные температуры в этих регионах сначала будут минус 10–15, а к среде — четвергу похолодает до минус 18–23.

Резкое понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири — в Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях. После плюсовых значений в выходные в понедельник, 12 февраля, воздух в этих регионах остынет до минус 20–25 градусов ночью и до минус 13–18 днем. К середине недели там прогнозируется небольшое потепление — в дневные часы на юго-западе Сибири столбики термометров покажут минус 9–14 градусов. Также будет идти снег, прогнозирует Роман Вильфанд.

На юге Красноярского края и в Хакасии ночные температуры в начале недели будут находиться в диапазоне минус 20–25, а в дневные — минус 12–17.

На севере Якутии ночью будет до минус 43, днем — минус 31–36. На юге республики в понедельник — вторник ночами может быть до минус 46, а в последующем «потеплеет» до 30–40 градусов в зависимости от конкретного района, а в дневные часы — от 19 до 27 градусов мороза. На востоке Якутии холоднее всего — там ожидается до 48 градусов мороза.

В Магаданской области будет около минус 30–32 ночами и минус 23–25 в светлое время суток. На Чукотке аналогичная ситуация, но, как отмечает научный руководитель Гидрометцентра, к концу недели там прогнозируется повышение температуры на три-четыре градуса.

В Приморском крае в понедельник — вторник ночью будет минус 14–16 градусов, а в дневные часы — минус 2–5. Начиная со среды, 14 февраля, в регионе начнется оттепель: в светлое время суток температура будет выше нуля, в южных районах до плюс 6–9, заключил Вильфанд.

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